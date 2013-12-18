Тимошенко об условиях заключения: я научилась терпеть

Экс-премьер Юлия Тимошенко рассказала о том, что в палате за ней постоянно наблюдают камеры слежения, поэтому постоянно приходится "сжимать зубы", чтобы не сломаться.

Об этом она заявила в интервью влиятельному немецкому журналу "Штерн", которое публикует пресс-служба ВО "Батькивщина".

"С 5 августа 2011 года, то есть дня моего заключения, я не была на свежем воздухе. За мной круглосуточно наблюдают многочисленные видеокамеры. Приборы для наблюдения не видны, но я чувствую их присутствие. Я даже не могу спокойно помыться", - рассказала экс-премьер.

"Это "телешоу" очень на меня влияет. Оно имеет целью давить на меня и снова, и снова меня ломать. Я должна сжимать зубы. Но я научилась терпеть. Я знаю, что они хотят меня сломать, но им это не удастся", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Тимошенко рассказала: из больничных окон ничего не видно, потому что они закрашены изнутри и снаружи. Зато каждое утро и вечер она слышит, как люди поют для нее на улице или читают стихотворения, чтобы ее поддержать.