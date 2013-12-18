Регионалы сделают все, чтобы бюджет был принят уже завтра - СМИ

Фракция Партии регионов намерена добиться принятия госбюджета на 2014 год уже завтра 19 ноября. Об этом со ссылкой на источник во фракции регионалов передает "Сегодня".

По его словам, проект госбюджета намерены принимать по сокращенной процедуре.

Также источник отметил, что блокирование работы оппозиционерами не должно помешать принятию бюджета.

Он выразил надежду, что президент Виктор Янукович сможет подписать закон о госбюджете на 2014 год в тот же день.

Напомним, на своем заседании сегодня Кабмин предварительно одобрил проект государственного бюджета на 2014 год.

Также стоит отметить, что оппозиция настаивает на рассмотрении бюджета по полной процедуре и предлагают сделать следующую неделю пленарной.