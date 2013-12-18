Экс-регионал Коновалюк заявил о создании нового движения

Известный политик Валерий Коновалюк объявил об инициативе создания общественно-политического движения, которое "объединит все конструктивные силы Украины для выхода из глубокого политического и экономического кризиса".

Об этом сообщают "Версии" со ссылкой на его пресс-службу.



"Год назад я покинул Партию регионов и сложил с себя полномочия советника президента Украины по причине несогласия с проводимой в стране политикой, - сказал Коновалюк. – Но в ситуации, когда Украина переживает самый драматичный период своей новейшей истории, не могу остаться в стороне от событий".



По словам Коновалюка, новое движение будет представлять интересы миллионов украинцев, которые "не нашли себя не по ту, ни по другую сторону баррикад". "Уровень протестных настроений подтверждает низкий авторитет и недоверие как к власти, так и к оппозиции, - констатировал Коновалюк. - Перед нами стоит задача создать условия для консолидации всех продуктивных сил общества, для того, чтобы Украина состоялась как государство".



Политик в четверг намерен выступить в Государственной думе РФ. "Хочу использовать эту возможность для того, чтобы донести до российских политиков необходимость перезагрузки наших отношений, выстраивания их на равноправной, конструктивной основе, - отметил он.- Подписанные соглашения, свидетельствующие о беспрецедентной помощи со стороны России, дают Украине шанс достичь высокого уровня развития, что будет способствовать продвижению на пути к европейской интеграции".



В планах Коновалюка трансформация общественного движения в новую политическую силу, которая в итоге, будет преображена в политическую партию. "Мы не намерены занимать "прозападную" или "пророссийскую" позицию, - сказал он. – У Украины свой путь, основанный на развитии государственности и выстраивании добросердечных отношений со всеми соседями. Наша цель - сделать гражданское общество способным формировать и контролировать государственную политику при наличии контроля за ее реализацией".