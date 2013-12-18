Луценко уверен, что на Евромайдане появится новая сила

Юрий Луценко уверен, что нынешний Евромайдан родит новых политических лидеров, которые станут выразителями интересов всех митингующих в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба политика, передает УНИАН.

"На Евромайдане родился запрос не только на новую Украину, но и на новую политическую силу, которая будет воплощать этот запрос на новую систему власти в стране. Политики, общественные активисты, участники Евромайдана должны предложить альтернативу нынешнему авторитарному феодализму", - заявил экс-глава МВД.

В частности, политик уточнил, что на Евромайдане появлись новые лидеры студенческих комитетов, блокпостов, общественных движений и даже молодых лидеров ранее малоизвестных партий.

"Общество стало более взрослым, более прагматичным и более циничным. Политиков оно рассматривает как инструмент. В Украине появился спрос на европейские реформы. Если раньше о них говорили декоративно и иронически, в частности, как о "евроремонте" и "евроновациях", то сейчас возник спрос на ценности, которые сделали успешными наших западных соседей от стран Прибалтики до Болгарии", - заявил Луценко.

По его мнению, нынешние события Евромайдана – "вторая попытка буржуазной революции в Украине. Двигателем и Оранждевой революции, и нынешних событий было и есть недовольство среднего класса авторитарно-феодальными порядками. Средний класс или тот, кто мечтает им стать, кто чувствует себя свободным, объединились с обездоленными массами, которых довели до нищеты социальной дрессурой нынешнего режима. Но ключом к изменениям, теми, кто вышел первым, и тех, кто ночью 11 декабря прибежал на баррикады, был средний класс".

"Сейчас на Евромайдане рождается антисистема, которой так и не предложили нынешние политики. Они дали технологию протеста "против", но не дали технологии "за", - уверен он.

Напомним, что Луценко был одним из самых активных участников Оранжевого майдана 2004 года.