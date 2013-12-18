Европа не будет драться за Украину с Москвой - это не бокс

Европейский Союз не будет бороться с Россией за Украину.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в интервью УНИАН.

"Не будет никакой борьбы за Украину. Это же не бокс и не борьба, и даже не аукцион, когда соревнуются – кто заплатит большую цену. От этой схемы нужно отойти. Выбор – за страной, за ее властью, но мы подчеркиваем, что хотим, чтобы этот выбор был свободным", - подчеркнул дипломат, комментируя договоренности президентов Украины и России.

Напомним, как сообщал "Главред", 17 декабря в Москве президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали целый ряд документов о сотрудничестве двух стран.

Среди них - предоставление Украине российского кредита в размере 15 миллиардов долларов.

Также стороны договорились о значительном снижении цены российского газа – до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

