Евромайдану каждый день жертвуют до 400 тысяч гривен

18 декабря 2013, 17:44

Ежедневно люди жертвуют на обеспечение жизнедеятельности Евромайдана до 400 тысяч гривен. 

Ночь на Евромайдане, иллюстрация

На жизнедеятельность Евромайдана люди ежедневно жертвуют до 400 тысяч гривен.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Степан Кубив, который является комендантом Дома профсоюзов, передает "Украинская правда".

"У нас нет такого, как сбор денег. Стоит большой прозрачный ящик, и бывало, по итогам дня оттуда вынимали и 100 тысяч, и 200 тысяч, и 300 тысяч. 400 тысяч гривен – это был максимум денег, собранных за сутки. В этот понедельник, 16 декабря, собрали 182 тысячи гривен", - сказал он.

"Эти средства раскрываются в присутствии 5-10 человек, которые представляют общественные и молодежные организации, политические силы, и, соответственно, используются по необходимости", - подчеркнул Кубив.

Кроме того, народный депутат рассказал об условиях и стоимости аренды ресурсов Дома профсоюзов.

"Мы заплатили 500 гривен за аренду, хотя, поскольку это общественная организация, то можно было арендовать и за 1 гривну", - сообщил он.

При этом Кубив сразу ответил на замечание, что такая стоимость  неадекватна – госадминистрации арендуют помещения за 1 гривну в год, и добавил: "Если бы это были не профсоюзы, а коммерческая структура – то был бы другой разговор".

"Мы провели инвентаризацию и договорились о помещениях, которые были свободны в это время. Там, где мы имеем аренду, и будет необходимо потом сделать ремонт, мы все это возместим", - сообщил политик. 

Кроме того, он заверил, что митингующие оплачивают все коммунальные услуги.

"И мы платим за коммунальные услуги по факту выставленных счетов. Кроме того, в связи с тем, что здесь проходят встречи на уровне официальных лиц США и Евросоюза, то мы арендовали зал заседаний. За этот зал мы так же официально платим", - добавил он.

При этом Кубив отметил, что счет за коммунальные услуги составил "более 10 тысяч, и за аренду зала – тоже несколько тысяч".

"Мы занимаем половину второго этажа (Дома профсоюзов) и арендуем первый этаж. Ночевки проходят на допущенных, оговоренных территориях, которые не задействованы бизнесом", - отметил он.

"У нас отдельный договор со столовой. За аренду оборудования, использование труда работников и электроэнергию мы заплатили более чем 300 тысяч гривен за первую неделю Евромайдана (это без еды). За вторую неделю заплатим похожую сумму. То есть, мы платим все согласно выставленным счетам", - заверил он.

На вопрос, сколько потрачено на само содержание Евромайдана, Кубив по сути не ответил.

В то же время, политик рассказал, что в Доме профсоюзов больше всего ночевали 2100 человек.

Сейчас это число "немножко уменьшили", потому что проводится профилактика. Кормят людей теперь в отдельных палатках.

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Евромайдан деньги пожертвования Кубив
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