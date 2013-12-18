Западные СМИ: в короне Союза Путину не хватало жемчужины - Украины

18 декабря 2013, 17:45

Путин потратил деньги из российского фонда, собранного на "черный день"

Владамир Путин и шапка Мономаха

Ведущие мировые СМИ отреагировали на встречу президентов Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве и выделение Украине кредита в 15 млрд долл., пошутив, что  российский президент уже достал свою чековую книжку.

Об этом сообщает Inopressa.ru.

"Теперь мы знаем, сколько готов заплатить российский президент Путин, чтобы Украина осталась его верной подданной", - пишет The Wall Street Journal, сообщая, что Москва предоставляет Киеву 15 млрд долларов и существенные скидки на газ.

По подсчетам издания, на покупку украинских облигаций будет потрачена "шестая часть российского фонда, где хранятся деньги на "черный день". "Формально это нарушение российского закона, запрещающего инвестировать в некредитоспособные долги", - утверждает газета.

Янукович сделал решительный шаг в сторону московской орбиты, согласившись на крупную финансовую помощь России, считает The Financial Times. Однако это решение рискует усилить проевропейский протест в Киеве и других городах и усугубить серьезнейший политический кризис на Украине. Протестующие и аналитики задаются вопросом, на каких условиях Москва предложила спасти Киев от банкротства и насколько крепко эти соглашения привяжут Украину к Кремлю.

"15 млрд долларов и суперскидка на газ: Янукович возвращается из Москвы с премией от Путина за то, что не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, - пишет итальянская La Stampa. - В Киеве манифестанты готовят ему гневный прием, однако украинскому президенту удалось, по меньшей мере, отсрочить экономический крах. При этом он не брал слишком серьезных обязательств перед Москвой", - утверждает издание.

"Россия приобретет украинские облигации на 15 млрд долларов, ослабит ограничения на торговлю и, кроме этого, резко снизит цену на газ - с 410 до 268 долларов за тысячу кубометров. Новая цена будет действительна ближайшие 10 лет, хотя, по словам Путина, это "временная мера", - довольно прозрачный намек на поведение Украины в будущем", - пишет итальянское издание.

"Путин кинул поистине золотой спасательный круг своему бедствующему украинскому коллеге Виктору Януковичу", - образно выражается The Christian Science Monitor.

"Путин считает, что он дает Януковичу козырную карту в глазах другой Украины - не протестующих на площади Независимости, чей настрой не поколебать, что бы ни делала Россия, - а другой части страны, где люди умеют считать деньги и предпочли бы иметь работу в промышленности, доступное отопление и свободную торговлю с Россией, - продолжает Строкань. - Но, возможно, он опоздал. Ни Путин, ни Янукович не вызывают доверия, и все, что они делают, может лишь разгневать протестующих еще больше".

Le Nouvel Observateur попросил российского политолога Лилию Шевцову объяснить, для чего Владимир Путин пытается вернуть Украину на орбиту России.

"Он считает, что вернуть Украину значит обеспечить политическое выживание его самого и его клана, - утверждает политолог. - В последнее время Путин стал понимать, что используемой им уже много лет стратегии сохранения власти - репрессии, пропаганда - может оказаться недостаточно".

"Поэтому, как и все цари до него, он пытается найти решение внутренних проблем во внешней политике. Два года назад он завел старую националистическую пластинку: осаждаемая иностранными державами Великая Россия должна защищаться. Как? Став еще более великой. Отсюда и его идея Евразийского союза, своеобразной реинкарнации Советского Союза. Однако в короне Союза недостает жемчужины - Украины. Помешать ее сближению с ЕС - главная цель сегодняшней стратегии Путина", - считает Шевцова.

Поддержка Януковича на Украине настолько уменьшилась, что, согласно прогнозам, сейчас почти любой кандидат от оппозиции одержал бы над ним победу на гипотетических президентских выборах, пишет профессор политологии университета Торонто, специалист в области современной политической истории Украины и Евразийского региона Лукэн Уэй в The Washington Post. "Его поддержка со стороны украинских олигархов также слаба, о чем свидетельствует относительно сбалансированное освещение событий на телеканалах", - пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что политолог Владимир Фесенко заявил, что Путин, предоставив 15 млрд долларов и снижая цену на газ на 30%, помогает Януковичу удержаться политически и перекрывает путь к возвращению Украины к подписанию Ассоциации с ЕС.

Фото: 66.ru

 

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