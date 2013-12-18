На Евромайдане собралось 10 тысяч человек: митингуют и строят капитальные баррикады

На Евромайдане к вечеру собралось около 10 тысяч протестующих, которые начали строить капитальные баррикады.

Об этом сообщает УНИАН.

Баррикады укрепляются со стороны Европейской площади, перед "снежной" баррикадой, построенной неделю назад.

"Строители" возводят оборонное сооружение из металлической арматуры и труб: поперек Крещатика были установлены стальные столбы с подпорками, прикрепленными к асфальту металлическими скобами, а поперек этой конструкции были приварены металлические тросы и арматура.

Кроме того, на Майдане Независимости продолжают работать полевые кухни, пылают бочки с кострами, возле которых греются все желающие.

Со сцены выступают общественные деятели и народные депутаты от оппозиции, которые продолжают комментировать встречу президентов Украины и России.

Фото: "Сегодня"