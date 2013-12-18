Греция готова помочь Украине подписать ассоциацию с Евросоюзом

В случае желания Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, Греция, которая с первого полугодия 2014-го будет председательствовать в Евросоюзе, ускорит процесс подписания соглашения.

Об этом в Брюсселе заявил замминистра иностранных дел Греции Дмитрис Куркулас, сообщает УНИАН.

"Мы должны подождать решение относительно подписи в Киеве. Мы не можем в одностороннем порядке здесь двигаться. Следовательно, Киев должен решить, хочет ли он подписывать Соглашение об ассоциации или нет. Если Украина будет готова подписать это соглашение, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Куркулас.

"Наше предложение, предложение ЕС относительно подписания Соглашения лежит на столе. Мы очень заинтересованы, чтобы все наши восточные партнеры были охвачены процессом ассоциации. И мы, как председательствующая страна в ЕС, будем следовать той политике, которая была отработана относительно "Восточного партнерства", - прибавил греческий дипломат.

Ранее представители Евросоюза заявляли, что следующей датой подписания Соглашения об ассоциации может быть март 2014 года во время саммита Украина-ЕС.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что ЕС открыт к подписанию Ассоциации с Украиной.

Фото: balashov.com.ua