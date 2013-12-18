Кличко призвал Евромайдан стоять еще месяц: победа скорой не будет

В среду, 18 декабря, лидер УДАРа Виталий Кличко призвал Евромайдан набраться терпения и бороться, поскольку победа не может быть скорой.

Об этом он заявил на митинге в Киеве на Майдане Независимости, сообщает УНИАН.

Он призвал митингующих не предавать свои мечты и не покидать Майдан столько, сколько будет нужно для победы. По его словам, победа, несмотря на ожидания, скорой не будет.

Как сказал Кличко, если будет нужно, "будем стоять на Майдане, может, неделю, может, две, может, месяц и больше".

Он сказал, что Майдан встретит Новый год с настоящей елкой. "Елку мы поставим свою, не эту, кровавую", - сказал Кличко.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Кличко вызвал Виктора Януковича на ринг и заявил, что Президент – его персональный соперник.