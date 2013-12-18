Как активисты Евромайдана "кровавую елку" Клюеву носили, опубликовано видео

В среду, 18 декабря, около тысячи активистов Евромайдана принесли к офису секретаря СНБО Андрея Клюева "кровавую елку". Дерево украсили фотографиями всех пострадавших при разгоне Евромайдана 30 ноября.

Об этом сообщает 5 канал.

Активисты прошли по улицам Киева скандируя лозунг: "Клюева на нары, Захарченко – с ним в паре!"

Новогодний символ был покрашен в красный цвет. Вручить свой подарок активисты хотели лично секретарю СНБО, однако к ним из здания так никто и не вышел. Также участники акции требовали привлечь к ответственности Клюева, поскольку именно его считают заказчиком разгона мирной акции на Майдане Независимости.

Ранее "Главред" сообщал, что в Генпрокуратуре заявили, что не нашли подтверждений словам экс-главы КГГА Александра Попова о причастности Клюева к силовому разгону Евромайдана.

Видео: 5 канал