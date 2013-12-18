Луценко о договорах с Россией: Украина возвращается в статус Малороссийского края

Экс-глава МВД Юрий Луценко считает, что после встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным в Москве Украина лишится своей независимости, а превратится в Малороссийский край.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, Янукович принял свое решение. "Его Украина возвращается в статус Малороссийского края. Посему неактуальными становятся попытки создания технического правительства для подписания Соглашения с ЕС и доступа к кредитам МВФ", - поделился мнением Луценко.

"Неоправданными становятся и надежду на выход из политического кризиса через смену системы власти. Бунт олигархов подавлен дешевым газом. Парламентское большинство привычно грабит бюджет. В таких условиях генерал-губернатор будет самодержавно править из лесной резиденции, несмотря на тотальное непризнание аборигенами его действий. Какие-либо замены министров или чиновников помельче будут производиться только для усиления разграбления Украины теперь уже двумя союзными кланами - межигорским и кремлевским. Социальная дрессура народа страхом и нищетой продолжится", - предположил оппозиционер.

Он считает, что отмена такого порядка вещей является делом национального выживания. "Очевидно, что для этого следует наращивать мощь мирного сопротивления граждан", - резюмировал Луценко.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что подписание новых договоров между Украиной и Россией может привести к потере независимости нашей страны, а Украина снова попадет на крючок Российской Федерации.