Договора с Россией не помешают евроинтеграции Украины – Эштон

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон считает, что заключенные в Москве договора между Украиной и Россией не помешают дальнейшему продвижению Киева на пути в Евросоююз.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эштон также отметила в Брюсселе, что ЕС по прежнему готов подписать Соглашение об ассоциации, как только Украина будет готова.

"Эти соглашения, с моей точки зрения, как мы это видим, не делают невозможным наше продвижению вперед, мы говорим каждые несколько часов, что мы готовы подписать Соглашение. Работа сделана. Я надеюсь, что Украина будет продолжать путь, который, как заверил меня Янукович, они хотят продолжать, и мы будем продолжать посылать мессиджи, что мы готовы это сделать", - заявила глава европейской дипломатии.

При этом она призвала посмотреть, что "произойдет в следующие несколько дней" и вновь повторила позицию ЕС, согласно которой Брюссель не "спорит о том, что должны быть тесные отношения с Россией".

Эштон констатировала, что министры "опять подтвердили готовность подписать Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, как только Украина будет готова и выполнит условия".

"Мы верим, что это Соглашение - лучший способ ответить на экономические вызовы и проложить дорогу в долгосрочное экономическое будущее. Оно также пошлет настоящий сигнал международному рынку, международным финансовым институциям. Это также калька для проведения экономических и политических реформ", - подчеркнула она.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Литвы, председательствующей в ЕС, Линас Линкявичус заявил: Европейский Союз не будет драться с Россией за Украину – это не бокс, не борьба и даже не аукцион, но граждане должны сами решить, чего они хотят.

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