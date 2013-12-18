Оппозиции не хватает 3 голосов для отставки Азарова

В среду, 18 декабря, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк со сцены Евромайдана огласил планы оппозиции на следующий день.

Об этом сообщает страница Евромайдана в Facebook.

По его словам, оппозиция в Верховной Раде намерена внести закон об освобождении от ответственности мирных активистов Майдана.

Она также хочет инициировать закон, предусматривающий нанесение обязательной нумерации шлемов бойцов спецподразделения "Беркут", чтобы можно было установить личности тех, кто нарушает права митингующих.

Кроме того, оппозиция приглашает генпрокурора Виктора Пшонку для отчета перед парламентом о ходе расследования дела о разгоне Евромайдана 30 ноября.

Яценюк также рассказал, что оппозиции сейчас не хватает только 3 подписей для принятия резолюции недоверия правительству Николая Азарова.

Как ранее писал "Главред", 3 декабря Верховная Рада провалила голосование о недоверии правительству Азарова.

Напомним, 17 декабря представитель Президента в Верховной Раде, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко заявил, что принятие в парламенте постановления об обращении к Президенту Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова, не имеет перспективы.