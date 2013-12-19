Россияне недовольны Путиным: он отдал Украине деньги пенсионеров

Далеко не все в России радуются решению Кремля о предоставлении Украине кредита в 15 миллиардов долларов, о чем 17 декабря договорились Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин, поскольку средства Фонда благосостояния предназначены, в частности, для выплаты пенсий россиянам.

Российские граждане обвиняют Путина в том, что деньги на покупку украинских государственных облигаций он взял из Фонда национального благосостояния, сообщает ТСН.

В частности, оппозиционный политик Борис Немцов напоминает, что этот Фонд является резервом, из которого россиянам должны выплачивать пенсии в случае снижения мировых цен на нефть.

Возмущает это и бывших министров экономики Григория Ясина и Андрея Нечаева.

"Плата за лояльность все больше! За удовольствие не видеть Украину в ЕС надо платить", – отметил Нечаев на своей странице в Twitter.

Как ранее писал "Главред", выделение Москвой Киеву 15 миллиардов долларов путем размещения в украинских ценных бумагах средств российского Фонда благосостояния и существенное снижение цены на газ для Украины стали главными результатами заседания украино-российской межгосударственной комиссии и переговоров президентов Виктора Януковича и Владимира Путина 17 декабря в Москве.

Видео: ТСН.