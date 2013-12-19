В Раде сегодня попробуют вернуть Конституцию 2004 года

Сегодня Верховной Раде предложат вернуться к парламентско-президентской форме правления, которая утратила силу по решению Конституционного суда от 2010 года.

Возможность отмены решения Конституционного суда, которое послужило поводом для возврата к Конституции 2004 года, на протяжении двух дней обсуждалась экспертами на круглом столе в парламентском комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Завтра (19 декабря. – Ред.) в Верховной раде будут зарегистрированы три законопроекта: об отмене решения Конституционного суда 2010 года, об изменении календарного плана заседаний Рады (предлагается продлить работу парламента до 27 декабря и провести первое заседание в 2014 году 8 января), о невозможности введения чрезвычайного положения в стране. Документы уже готовятся, и я приглашу глав всех фракций стать их соавторами",— заявил глава парламентского комитета Давид Жвания по итогам заседания.

Участники мероприятия пришли к выводу, что данный шаг способствовал бы разрешению политического кризиса, наступившего в конце ноября после отказа Президента Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Сейчас у депутатов есть два выхода: либо принять соответствующий акт 300 голосами и таким образом обязать президента подписать соответствующее решение, либо принять документ 226 голосами — и искать политический консенсус с президентом. Но легитимно решить этот кризис возможно только в парламенте",— считает экс-министр юстиции Сергей Головатый.

Народные депутаты от Партии регионов на круглом столе не присутствовали, а пришли в зал к началу заседания комитета — в 15.00. Большинство вопросов повестки дня народные депутаты рассмотрели в течение часа. Однако последний вопрос — о поддержке рекомендаций круглого стола — вызвал дискуссию.

"Эти рекомендации разработаны сегодня, мы их в первый раз видим: давайте их "причешем" и только после этого будем рассматривать",— предлагает нардеп-регионал Анатолий Близнюк.

Глава комитета Давид Жвания попытался объяснить депутатам суть рекомендаций круглого стола, но его поддержали только представители оппозиции, а представители Партии регионов и КПУ в знак протеста покинули заседание. После демарша представителей большинства восемь членов комитета поддержали рекомендации круглого стола.

Напомним, изменения в Конституцию, предполагающие введение парламентско-президентской были приняты в 2004 году.

Как ранее писал "Главред", изменения формы государственного правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую было произведено в 2004 году.

Напомним, в настоящее время оппозиция активно поддерживает отмену решения КС от 2010 года и возврат к Конституции Украины в редации 2004 года.