Сегодня Янукович выступит в прямом эфире

Сегодня, 19 декабря, Президент Виктор Янукович даст интервью в прямом эфире.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в 12:00 Янукович даст интервью представителям украинских СМИ. Это интервью в прямом эфире будет транслировать Первый национальный телеканал.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 декабря Янукович встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего был подписан ряд украинско-российских документов.

Напомним, что Россия намерена приобрести украинские евробонды на сумму 15 млрд долл. и на срок в два года, кроме того "Газпром" на треть снизил цену российского газа для Украины, что вызвало вопросы у оппозиции, чем была вызвана такая щедрость президента РФ Владимира Путина.

А лидер УДАРа Виталий Кличко вызвал Януковича на ринг и даже не исключил, что предметом залога могла стать украинская газотранспортная система. Больше о встрече Януковича с Путиным читайте здесь.