На Евромайдане кончаются продукты: активисты рассказали, что им необходимо

У активистов Евромайдана в Киеве заканчиваются продукты и лекарства.

Об этом рассказали волонтеры, занимающиеся кухней сообщает ТСН.

"Сейчас кормим людей салом. Остались до утра только бутерброды с салом, а дальше даже не знаю, что будет", – рассказал один из волонтеров Евромайдана.

Среди самых необходимых вещей для протестующих сегодня кофе, чай, сыр, колбаса, сгущенное молоко, печенье и горячая еда. Из лекартсв – герпевир, ибупрофен и гивалекс.

Как ранее писал "Главред", 18 декабря, лидер УДАРа Виталий Кличко призвал Евромайдан набраться терпения и бороться, поскольку победа не может быть скорой.

На митинге на Майдане Независимости он призвал митингующих не предавать свои мечты и не покидать Майдан столько, сколько будет нужно для победы. По его словам, победа, несмотря на ожидания, скорой не будет.

Как сказал Кличко, если будет нужно, "будем стоять на Майдане, может, неделю, может, две, может, месяц и больше".

Он сказал, что Майдан встретит Новый год с настоящей елкой. "Елку мы поставим свою, не эту, кровавую", – сказал Кличко.