У Путина рассказали об иностранцах, которые "шастают" по Евромайдану

В РФ не согласны с критикой российских СМИ, которые, по мнению многих в Украине, искаженно подают информацию о ней, в частности, о протестах на Евромайдане.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия 24", пишет РИА Новости.

"Я думаю, что, конечно, сейчас у наших украинских партнеров эмоций с избытком, они, к сожалению, подогреваются разными гостями из-за рубежа, которые шастают по Майдану. Это еще больше делает эмоции избыточными", - считает он.

"Когда кто-то не в состоянии совладать со своими эмоциями, они могут приходить к таким заключениям, делать такие выводы, которые, наверное, далеки от того, чтобы претендовать на объективность", - также сказал Песков.

Он заверил, что между Россией и Евросоюзом сейчас нет никакой борьбы за Украину.

"Никакого перетягивания каната с ЕС по поводу Украины нет и не было", — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, на протяжении протестов в Киеве российское ТВ неоднократно показывало критические и даже неправдивые сюжеты о ситуации в Украине.

Так, журналист Дмитрий Киселев в воскресенье рассказывал о "смрадном таборе" на Майдане, а журналисты издания Russia today публиковали материал, в котором сообщалось о том, что в Киеве якобы дважды сносили памятник Ленину, хотя снесен он был один раз.