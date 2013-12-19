Нардепы получили проект госбюджета-2014, а Рада закрылась на перерыв

В четверг, 19 декабря, проект госбюджета-2014 поступил в Верховную Раду, нардепы стали получать отпечатанные экземпляры основной сметы государства на следующий год.

Заседание Рады открылось с задержкой, хотя трибуна и президиум не были заблокированы, сообщает УНИАН.

В правительственной ложе присутствовал первый замминистра финансов Анатолий Мярковский.

В сессионном зале зарегистрировались 248 народных депутатов. В зале присутствуют депутаты от всех фракций, но оппозиционные не регистрируются.

Позже стало известно, что Рада закрылась на перерыв до 14.00

Ранее "Главред" сообщал, что минимальная зарплата за год будет повышаться трижды - с 1 января она составит 1218 грн, с июля - 1250 грн, с октября - 1301 грн.

Фото: Facebook Леонида Емца