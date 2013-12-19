В Раде названа дата голосования по бюджету-2014

Законопроект о Государственном бюджете на 2014 год вынесут на заседание ВР 24 декабря с тем, чтобы в этот же день принять закон в целом.

Соответствующее постановление № 3000-П от 19 декабря зарегистрировано в Раде, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава профильного комитета Евгений Геллер (ПР) предлагает из-за нарушения сроков подготовки госбюджета следующее:

19 декабря – представление проекта закона о госбюджете в парламенте;

до 12:00 21 декабря – рассмотрение, формирование предложений депутатов и подача их в комитет по вопросам бюджета;

до 10 утра 24 декабря подготовка и подача предложений на рассмотрение ВР – чтобы в тот же день принять закон в целом.

Как ранее писал "Главред", сегодня стали известны основные показатели, заложенные в проект бюджета.

Доходы бюджета в 2014 году должны составить 392,4 млрд грн (в том числе доходы общего фонда - 347,5 млрд грн и доходы спецфонда - 44,9 млрд грн). Расходы госбюджета должны составить 447,3 млрд грн (в том числе расходы общего фонда 401,1 млрд грн и расходы спецфонда - 46,2 млрд грн).

Предельный объем дефицита бюджета установлен на уровне 59,5 млрд грн (в том числе предельный размер дефицита общего фонда - 53,5 млрд грн и предельный размер дефицита спецфонда - 6,0 млрд гривен)

Предельный размер госдолга на 31 декабря 2014 года установлен в размере 580,1 млрд грн.

Фото: twitter.com/S_Andrushko