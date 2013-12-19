Рыбак закрыл заседание Рады и собрал лидеров фракций на консультации

В четверг, 19 декабря, после того как проект госбюджета-2014 поступил в Верховную Раду, а парламент закрылся на перерыв, спикер парламент Владимир Рыбак собрал лидеров фракций на совещание.

Об этом он объявил с трибуны парламента, сообщает "Украинская правда".

Он пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для проведения консультаций и согласования повестки дня. Рыбак отметил, что для рассмотрения в ВР есть много важных документов, в частности - госбюджет на 2014 год.

Ранее "Главред" сообщал, что нардепам раздали проект госбюджета на 2014 год, однако Рада так и не начал свою работу. Согласно документу минимальная зарплата за год будет повышаться трижды - с 1 января она составит 1218 грн, с июля - 1250 грн, с октября - 1301 грн. Больше о главынх показателях госбюджета читайте здесь.