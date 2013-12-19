Путин о снижении цены на газ для Украины: мы близкие родственники

Москва снизила цену на газ для Киева в интересах "братского" народа Украины и благодаря особым, родственным, отношениям с ним.



Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости.



"В этих условиях мы приняли, с одной стороны, решение, связанное с нашими особыми отношениями с Украиной, и не в интересах какого-то действующего руководства, а в интересах именно украинского народа", — заверил он.

"Если мы, действительно, говорим, что это братский народ и братская страна, то мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Уверяю, что это самая главная причина, по которой принято решение", — также отметил Путин.



Напомним, по результатам переговоров Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве 17 декабря была достигнута договоренность о снижении цены на газ для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров вместо нынешних более, чем 400-т.



Также Россия выделила Украине 15 миллиардов долларов.



Мнения экспертов о договоренностях в Москве читайте в статье "Главреда":

Уступки Путина Украине: спасение экономики или кабальная зависимость от России.

видео: ТСН

