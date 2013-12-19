Путин не против Ассоциации Украины с ЕС, но Россия будет защищаться

На ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, но Россия в таком случае вынуждена будет защищать свою экономику.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я вам как спортсмен-любитель могу сказать: здесь нужно немножко пошевелить мускулами, и все станет ясно. А что станет ясно? Вот вы здесь говорили про ассоциацию… Мы разве против ассоциации? Мы вообще не против ассоциации", - рассказал Путин.

"Мы просто говорим, что мы вынуждены будем защищать свою экономику. Потому что распахнутые ворота сегодня в рамках зоны свободной торговли с Украиной, мы не можем их оставить в таком состоянии, если Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза", — подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин заявил: Россия не будет выступать против суверенного выбора Украины по интеграции с Европой, но будет против желания Киева вступить в НАТО.

Фото: kremlin.ru, видео: ТСН