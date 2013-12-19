Оппозиция ищет в госбюджете-2014 "новые технологии разграбления Украины"

После того как в Верховной Раде нардепам раздали госбюджет-2014, проект которого был отпечатан типографским способом, оппозиция засела за его изучение, чтобы найти, появились ли новые технологии разграбления Украины.

Об этом на свой странице в Facebook написал нардеп от ВО "Батькивщина" Александр Бригинец.

"Чудеса, да и только! Нам сегодня раздали бюджет на 2014 год. Более 400 страниц текста. Взял изучать. Интересно увидеть появились ли новые технологии разграбление Украины или все то же самое", - написал оппозицинер.

Ранее "Главред" сообщал, что проект бюджета предполагает, что доходная часть составит 392 млрд грн, расходы - 447 млрд грн, т.е. образуется "дыра" в 55 млрд. При этом минимальная зарплата за год будет повышаться трижды - с 1 января она составит 1218 грн, с июля - 1250 грн, с октября - 1301 грн.

Главные показатели госбюджета-2014 читайте здесь.