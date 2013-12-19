Власть пытается за 1,5 млрд "купить" голоса за госбюджет-2014 - оппозиционер

Нардепутат от ВО "Батькивщины" Олег Медуница считает, что власть пытается "купить" голоса депутатов за проект госбюджета на 2014 год.

Об этом оппозиционер рассказал на брифинге, сообщает УНИАН.

По его словам, нардеп-регионал внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в бюджет на 2013 год, которым предусматривается раздать те "конфетки членам провластной коалиции, которые будут дополнительным аргументом для того, чтобы они голосовали за бюджет 2014 года", а также внефракционным депутатам.

Медуница отметил, что в этом законопроекте "на четырех страницах расписаны 1,5 млрд грн, которые пойдут в округа народных депутатов из провластной коалиции и внефракционных, которые гипотетически могут дать голоса за бюджет 2014 года".

"Власть, правительство Азарова пытаются купить депутатов даже властных для того, чтобы иметь стабильное большинство в ВР", - сказал Медуница и отметил, что сегодня в парламенте по сути происходит "очередная скупка голосов для того, чтобы проголосовать за проект бюджета 2014 года".

Ранее "Главред" сообщал, что оппозиционеры уже засели за изучение госбюджета, чтобы выяснить, появились ли новые технологии разграбления Украины.

Фото: Facebook Олега Медуницы