Янукович назвал причины экономического кризиса в Украине

Сегодня, 19 декабря, Президент Виктор Янукович дал украинским телеканалам интервью в прямом эфире и назвал причины, повлиявшие на экономический кризис в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Три причины, которые очень влияли на экономический кризис в Украине. По большому счету это цена на газ, за счет чего мы получили больше 20 млрд долл. убытков. Второе – это кредиты 2008-2009 гг., которые тогда получило правительство от МВФ, и нам нужно было начинать их возвращать с 2012 года. И третья причина – это значительное понижение товарооборота с нашими стратегическими партнерами, прежде всего – с Россией, и некоторыми странами СНГ", - сказал Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 декабря Янукович встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего был подписан ряд украинско-российских документов.

Напомним, что Россия намерена приобрести украинские евробонды на сумму 15 млрд долл. и на срок в два года, кроме того "Газпром" на треть снизил цену российского газа для Украины.

видео: ТСН