Яценюк рассказал, когда могут принять бюджет-2014

По словам лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, на совещании у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака достигнута договоренность, что бюджет-2014 сегодня голосоваться не будет, а примут его не раньше января 2014 года.

Об этом он заявил на брифинге после совещания, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня на заседании у Рыбака пришли к согласию, что сегодня закон о государственном бюджете голосоваться не будет", – сказал Яценюк.

По его словам, "максимум, что может состояться – это Министерство финансов с трибуны парламента сделает презентацию проекта закона о государственном бюджете".

Лидер оппозиционной фракции подчеркнул, что законопроект будет рассматриваться по всем правилам и требованиям Регламента ВР.

"Далее, как и предусмотрено регламентом, процедура рассмотрения законопроекта должна уже состояться в следующем году, не раньше, чем через две недели. То есть фактически это 14-16 числа (января. – Ред.) – мы можем вернуться к вопросу рассмотрения законопроекта о государственном бюджете в первом и втором чтении", – сказал Яценюк.

В то же время, Яценюк подчеркнул, что проект, поданный Кабмином на рассмотрение парламента 19 декабря, неприемлем.

"На 25 странице проекта данного закона предусмотрена остановка действия социальных и других законов, что запрещено решениям Конституционного Суда. Они опять хотят остановить выплаты афганцам, чернобыльцам, выплаты, которые предусмотрены законом о статусе судей, законом о государственной службе и таким образом уменьшить расходы государственного бюджета, что неконституционно и, в первую очередь, это бьет по карманам украинцев", – сказал депутат.

Как ранее писал "Главред", провласное большинство в ВР рассчитывает, что проект бюджета-2014 вынесут на голосование ВР 24 декабря с тем, чтобы в этот же день принять закон в целом. Соответствующее постановление № 3000-П от 19 декабря зарегистрировано в Раде.

Глава бюджетного комитета Евгений Геллер (ПР) предлагает из-за нарушения сроков подготовки госбюджета следующее:

19 декабря – представление проекта закона о госбюджете в парламенте;

до 12:00 21 декабря – рассмотрение, формирование предложений депутатов и подача их в комитет по вопросам бюджета;

до 10 утра 24 декабря подготовка и подача предложений на рассмотрение ВР – чтобы в тот же день принять закон в целом.