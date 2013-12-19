Янукович об Украине и России: мы не строим отношения по принципу "я умный - ты дурак"

Снижение цены на российский газ для Украины стало результатом компромисса между двумя государствами, оба они получили свою выгоду.

Об этом в интервью журналистам в четверг, 19 декабря, заявил Президент Виктор Янукович.

"Мы не хотим строить отношения с партнерами по принципу "я умный - ты дурак", или наоборот. Всегда есть компромиссы, всегда кто-то что-то уступает", - считает глава государства.

Он отметил. что России было невыгодно сокращение поставок газа в Украину, и с этим также связаны договоренности. "России невыгодно снижение поставок газа в Украину. Мы говорим: "Снижайте цены, и начнем увеличивать", - прокомментировал Янукович договоренность о новой стоимости топлива.

Также он отметил, что Украина и Россия хотя увеличить объемы поставок газа через ГТС Украины.

Говоря о кредите в 15 миллиардов долларов, полученном от РФ, Президент отметил, что Россия нам никаких дополнительных условий не поставила - ее устраивают 5% годовых, которые она будет получать по договоренностям.

Больше о том, о чем договорились во время встречи 17 декабря в Москве, читайте в спецтеме "Главреда".