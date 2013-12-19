Путин: Россия не причастна к тому, что у Украины украли евромечту

На ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что если говорят, что у украинского народа украли европейскую мечту, то Россия к этому не причастна.

Это был выбор властей Украины, цитирует Путина УНИАН.

"Если кто-то говорит, что у украинского народа украли европейскую мечту, то мы к этому не имеем никакого отношения. Это выбор легитимных властей - вступать в какой-то союз или не вступать, подписывать какие-то документы или не подписывать", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция РФ, и руководство страны не имеет к этому отношения.

Ранее "Главред" сообщал, что Путин заявил – он не против Ассоциации Украины с ЕС, но Россия будет защищаться против ворот, распахнутых в сторону Европы.

Также напомним, что 21 ноября украинский Кабмин приостановил работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к массовым акциям сторонников евроинтеграции Украины - Евромайдан, которые продолжаются до сих пор.

Несколько министров иностранных дел стран ЕС критиковали Россию за экономическое давление на Украину из-за ее намерения подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Фото: kremlin.ru