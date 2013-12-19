Оппозиция назвала условие участия в круглом столе с Януковичем

Оппозиция 20 декабря пойдет круглый стол с Президентом Виктором Януковичем только в том случае, если сегодня будет принят закон об освобождении участников мирных протестов – активистов Евромайдана в Киеве.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на брифинге 19 декабря, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Сегодня мы от Рыбака услышали, что завтра якобы снова Виктор Янукович хочет принять участие в заседании круглого стола. Мы считаем, что такой круглый стол может состояться в том случае, если сегодня в парламенте будет проголосован и подписан закон об освобождении от ответственности участников мирных протестов", – сказал он.

Лидер оппозиционной фракции подчеркнул, что соответствующий законопроект подготовлен оппозицией.

"Мы считаем необходимым принятие закона об освобождении от уголовной ответственности всех участников мирных протестов, кроме сотрудников правоохранительных органов, которые били людей и совершали реальные преступления. Пока наша позиция относительно того, что такой закон должен касаться исключительно мирных граждан, не разделяется Партией регионов. Мы свою позицию четко заявили: амнистию для "Беркута" в шлемах, которые бьют людей, мы никогда не поддержим", – заявил он.

Как ранее писал "Главред", первый разгон Евромайдана в Киеве произошел 30 ноября. Реакцией на это стало полумиллионное народное вече 1 декабря, в ходе которого протестующие заблокировали Майдан Независимости, улицу Крещатик, заняли здание КГГА, попытались заблокировать Кабмин и Администрацию президента. В этот день возле АП на улице Банковой произошел новый силовой разгон участников Евромайдана. Пострадали десятки мирных граждан, в том числе более 40 журналистов.