Янукович о безвизовом режиме с ЕС: мы над этим работаем

По словам Президента Виктора Януковича, Киев ведет переговоры с Европейским Союзом о либерализации визового режима для граждан Украины.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, сообщает УНИАН

"Мы будем с нашими партнерами договариваться как можно быстрее решить вопрос либерализации визового режима для граждан Украины. Мы над этим вопрос работаем. Я думаю, что сейчас этот вопрос самый актуальный", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Евросоюз представил Украине План действий по либерализации визового режима в ноябре 2010 года.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

Эксперты называли возможным выполнение согласованного плана за 2-5 лет, но украинская власть до сих пор не выполнила этот план.

Как ранее писал "Главред", в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге, ЕП высказался за "наискорейшее" введение безвизового режима с Украиной.

В документе, среди прочего, указано, что евродепутаты приняли к сведению "европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и соответствует интересам обеих сторон".