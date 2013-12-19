Янукович объяснил, почему Украина отказалась от Ассоциации с ЕС

Президент Виктор Янукович заявил, что Украина взяла паузу в подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС для того, чтобы решить проблемные экономические вопросы и наработать механизмы защиты национального товаропроизводителя.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сделали эту паузу для того, чтобы найти ответ, и это для нас очень принципиальный вопрос: на каких условиях мы подписываем соглашение о зоне свободной торговли. И сейчас этот ответ должен дать правительство, которое сегодня сотрудничает с объединениями товаропроизводителей, с экспертами, учеными и др.", - отметил Янукович.

По его словам, эта работа должна быть прозрачной, с участием объединений товаропроизводителей, общественности, СМИ, чтобы все имели возможность увидеть как преимущества, так и недостатки этого соглашения. "Это та работа, которая не была сделана своевременно", - подчеркнул он.

Янукович отметил, что правительство на парламентских слушаниях должно отчитаться, "почему общественность, объединения товаропроизводителей, которых в первую очередь должно коснуться это соглашение, не были в полной мере осведомлены о ней".

"Когда мы с вами увидим, что нас такие условия устраивают, это финансово выгодно и мы здесь защищаем наши национальные интересы, безусловно, решение будет принято положительное. Если во время этой работы нам предстоит выполнить какую-то работу, о которой мы говорим, на трехстороннем уровне - у нас есть такие договоренности с ЕС и с Россией, что в трехстороннем формате те вопросы, которые необходимо будет рассмотрен, мы их рассмотрим", - отметил Президент.

Ранее "Главред" сообщал, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон считает, что заключенные в Москве договора между Украиной и Россией не помешают дальнейшему продвижению Киева на пути в Евросоююз, ведь Соглашение - лучший способ ответить на экономические вызовы и проложить дорогу в долгосрочное экономическое будущее.

Видео: tsn.ua