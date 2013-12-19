Янукович призвал не вмешиваться в дела Украины: мы никуда не ездим на Майданы

Президент Виктор Янукович выступил против вмешательства иностранных государств и политиков в дела Украины, в частности, в связи с политическим кризисом и протестами на Евромайдане.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам. Также Янукович привел в пример украинскую власть, которая, по его словам, не ездит на Майданы в другие государства.

"Мы никуда не ездим на Майданы, не ставим палатки, не выступаем против действующей власти – мы не хотим вмешиваться ни в чьи внутренние вопросы", - отметил глава украинского государства и призвал политиков из других стран также не делать этого.

"Очень важно, чтобы не вмешивались другие страны... Я категорически против, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как жить", - отметил Янукович.

По его словам, украинским политикам должно хватить воли и ответственности для того, чтобы договорится между собой без вмешательства внешних сил. "Когда возникают внешние вопросы, объединяются (политики - ред.) и совместно их решают. У нас пока, к сожалению, не хватает политической зрелости, понимания", - отметил Янукович.



"Бегать искать хозяев где-то, у которых есть интересы в Украине - не нужно так унижаться", - добавил Президент.

Напомним, ранее на Евромайдан приезжали ряд иностранных политиков, которые высказывались в поддержку протестующих и их требований.

В то же время, российские власти заявляли, что не вмешиваются в дела Украины. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин резко критиковал Евромайдан, в частности, называя его "погромом".