Янукович обещает пресс-конференцию в январе: расскажу все подробности

Президент Виктор Янукович намерен в январе 2014 года провести пресс-конференцию, в которой расскажет об итогах 2013 года.

Об этом он заявил в интервью журналистам в четверг, 19 декабря.

"Итоговая конференция, будет, скорее всего, в январе месяце по 2013 году", – сообщил Янукович.

По словам главы государства, в итоговой пресс-конференции он подробно расскажет, как Украина прожила уходящий год.

"Я уже там во всех подробностях немножко раскрою, как мы прожили 2013 год, и буду объяснять нашему обществу, как мы прошли этот год. Он очень непростой был. Более сложный, чем предыдущий", – подчеркнул он.

В то же время, он уклонился от ответа о том, была ли альтернатива получению кредита от России и как развивались бы события без соглашений с РФ, подписанных 17 декабря.

"Любой хозяин никогда не раскрывает свои карты до конца", – ушел он от прямого ответа.

Как ранее писал "Главред", в ходе сегодняшнего интервью Янукович, среди прочего, выступил против вмешательства иностранных государств и политиков в дела Украины, в частности, в связи с политическим кризисом и протестами на Евромайдане в Киеве.

"Мы никуда не ездим на Майданы, не ставим палатки, не выступаем против действующей власти – мы не хотим вмешиваться ни в чьи внутренние вопросы", - отметил глава украинского государства и призвал политиков из других стран также не делать этого.

"Очень важно, чтобы не вмешивались другие страны... Я категорически против, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как жить", - отметил Янукович.