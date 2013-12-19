Янукович о Евромайдане: это удар из серии запрещенных

Президент Виктор Янукович заявил, что категорически против, чтобы политики инициировали революционные процессы, в том числе и акцию Евромайдан.

По его словам, он извлек много разных выводов из Евромайдана, о чем заявил в интервью украинским телеканалам.

"Скажу откровенно – попытки за пределами Конституции захватывать власть – не впервые в государстве, я через это уже прошел. Я категорически против, чтобы политики инициировали революционные процессы", - подчеркнул Президент.

Янукович напомнил оппозиции: "У нас есть Конституция, законы, даты, когда выборы. Дождитесь выборов, и украинский нард скажет свое слово, куда вы спешите?"

По его мнению, оппозиционные лидеры "слишком переоценили свои силы и очень неуважительно поступили ко всему обществу, так нельзя. Собственные амбиции нужно научиться умеренно держать в руках, тем более, если вы претендуете на высокие государственные посты".

Глава государства подчеркнул, что Евромайдан – это удар из серии запрещенных.

"Верю в то, что украинский народ будет всегда мудрее любого политика", - резюмировал Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что акции сторонников евроинтеграции в Киеве на Майдане Независимости в разные дни собирали от нескольких тысяч до миллиона участников.