Клюев открестился от разгона Евромайдана: ни он, ни Сивкович не виноваты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев назвал "политической драматургией" попытки обвинить его заместителя Владимира Сивковича в разгоне Евромайдана в Киеве.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD и немецкой газете "Берлинер Цайтунг", сообщает ТСН.

"Я сам выразил желание дать показания, поскольку появились явные инсинуации в средствах массовой информации по поводу моей фамилии", – сказал Андрей Клюев.

По его словам, в Генеральной прокуратуре он уже ответил на все вопросы и заявил о своей непричастности к событиям 30 ноября на Майдане Независимости в центре Киева.

"Я ответил на все вопросы, после чего было заявление Генеральной прокуратуры, о том, что никакого отношения к этим событиям я не имею", - подчеркнул Клюев.

В этом контексте Клюев также опроверг какую-либо причастность к этим событиям его заместителя Владимира Сивковича.

"Мой заместитель тоже никакого отношения к этому процессу не имеет. Также это проявления политической драматургии", – заявил он.

Секретарь СНБО уверен, что все, что произошло в ту ночь, это провокация, а то, что пострадали люди – горе.

"То, что пострадали невинные люди, это – горе. Это очень плохо. Я считаю, то, что произошло, было чистейшей воды провокацией. Этим сейчас занимается Генеральная прокуратура, определяет людей, которые конкретно давали какие-то команды, и которые выполняли эти команды. Больше сказать не могу, потому что идет следствие", – отметил Клюев.

Напомним, в Генпрокуратуре уже заявили, что не нашли подтверждений словам экс-главы КГГА Александра Попова о причастности Клюева к силовому разгону Евромайдана.

Как ранее писал "Главред", 18 декабря, около тысячи активистов Евромайдана принесли к офису секретаря СНБО Андрея Клюева "кровавую елку". Дерево украсили фотографиями всех пострадавших при разгоне Евромайдана 30 ноября.