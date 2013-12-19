Янукович рассказал, когда примет решение об участии в выборах

Президент Украины Виктор Янукович примет решение об участии в президентских выборах 2015 года только тогда, когда увидит данные об уровне поддержки народа.

Об этом он заявил 19 декабря в интервью представителям украинских СМИ.

"Если я увижу, что у меня есть перспективы и что мне дадут возможность люди продолжить эту работу, – только тогда я приму решение. Если у меня, условно говоря, рейтинг будет небольшим, и не будет перспективы, я не буду мешать стране развиваться", – объяснил свою позицию глава государства.

В этой связи он призвал политиков объединяться не вокруг идеи получить власть, а вокруг ценностей и заметил, что не всем дано быть выдающимися деятелями в той или иной сфере.

"В своей жизни неспособные стать поэтами, композиторами, художниками – выдающимися –должны заниматься чем-то другим... Иметь желание – это еще не значит, что тебе Господь Бог дал этот дар", – сказал он и подчеркнул, что сам он всегда занимался своим делом.

Как ранее писал "Главред", в ходе сегодняшнего интервью, Президент Виктор Янукович намерен в январе 2014 года провести пресс-конференцию об итогах 2013 года.

По словам главы государства, в итоговой пресс-конференции он подробно расскажет, как Украина прожила уходящий год.

Видео: ТСН.