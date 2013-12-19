Путин об оплате газа Украиной: зачем добивать основного партнёра

На ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, Россия неоднократно переносила оплату газа Украиной, поскольку понимает сложности с платежеспособностью у основного экономического партнера.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Комментируя снижение цены на газ для Украины, Путин рассказал, что это было сделано не в интересах какого-то действующего руководства, а в интересах украинского народа и исходя из прагматичных соображений.

"Ведь это не первое решение подобного рода, - рассказал Путин. - Вы как-то мимо ушей пропускаете некоторые вещи. Ведь "Газпром" дважды подписывал дополнения к действующему контракту о переносе платежей сначала на октябрь, потом на ноябрь. Сейчас ещё раз перенесли платежи".

"Мы реально понимаем, что есть сложности с платёжеспособностью. Так зачем же добивать своего основного партнёра? Поэтому это прагматичное решение. Действительно, оно носит временный характер, это дополнение", - подчеркнул российский президент.

Напомним, что Путин уже рассказал о том, что Москва снизила цену на газ для Киева в интересах "братского" народа Украины и благодаря особым, родственным, отношениям с ним.

Также напомним, по результатам переговоров Виктора Януковича и Путина в Москве 17 декабря была достигнута договоренность о снижении цены на газ для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров вместо нынешних более чем 400.

Мнения экспертов о договоренностях в Москве читайте в статье "Главреда": Уступки Путина Украине: спасение экономики или кабальная зависимость от России.

Фото: dni.com.ua