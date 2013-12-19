Клюев назвал разгон Евромайдана трагедией и признался, что боится развала Украины

Секретарь СНБО Андрей Клюев назвал разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября большой трагедией, и заявил, что в случае углубления политического кризиса Украина может развалиться на части.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, передает "Украинская правда".

"То, что пострадали невинные люди (при разгоне Евромайдана – прим. ред.), это горе. Это очень плохо. Я считаю, то, что произошло, было чистейшей воды провокацией", - сказал он.

Также Клюев отметил, что подобные проблемы можно решить только мирным путем.

"Если продолжать обвинять друг друга, это путь к развалу страны даже не на две, а на три части. И такие сценарии в нашей стране, к сожалению, возможны", - сказал политик.

Кроме того, секретарь СНБО рассказал, что он лично, по поручению Президента Украины Виктора Януковича, занимался организацией круглого стола и вел переговоры с оппозицией.

"Фактически мы договорились о том, что половину проблем можно было урегулировать в переговорном процессе. Я непосредственно вел переговоры с представителями оппозиции о том, кто и в каком формате будет принимать участие в его заседании", - заявил он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на допросе в ГПУ глава КГГА Александр Попов, которого обвинили в разгоне студентов на Майдане, заявил, что действовал по прямому указанию Андрея Клюева.

В Генпрокуратуре, после проверки этих заявлений, опровергли причастность секретаря СНБО к событиям 30 ноября.