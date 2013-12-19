Добкин поблагодарил силовиков за события в Киеве

Харьковский губернатор Михаил Добкин накануне Дня милиции выразил благодарность бойцам "Беркута", а также солдатам и курсантам Внутренних войск за их поведение во время беспорядков в Киеве.

Об этом он заявил, выступая на сессии областного совета, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Я хочу выразить благодарность всем бойцам спецподразделений и солдатам срочной службы и курсантам внутренних войск, которые сдерживали длительное время в Киеве все попытки недалеких по уму людей захватить административные здания", - заявил губернатор.

Кроме того, Добкин уточнил, какие именно действия людей в форме удостоились его благодарности.

"Они терпели обиды, сдерживали себя и не отвечали на провокации, когда их пытались бить и давить техникой, и они выполнили свой профессиональный долг", - подчеркнул губернатор.

Эти слова депутаты облсовета встретили аплодисментами.

Напомним, 1 декабря во время массовых протестов в центре Киева группа агрессивно настроенных людей попыталась устроить штурм Администрации Президента на Банковой.

Солдаты Внутренних войск и бойцы "Беркута" долгое время сдерживали натиск толпы, а позже разогнали участников беспорядков. При этом многие люди были серьезно избиты. Также пострадали и правоохранители.

Отметим, что ранее Добкин "отличился", выражая свое мнение о сносе памятника Ленину в центре Киева. По его словам - это сделали "тупые вуйки".