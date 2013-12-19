Путин пообещал не вводить войска в Украину

Россия не будет вводить войска на территорию Украины, хотя судьба соотечественников, живущих здесь, ей небезразлична.

Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.



"Это (борьба за права соотечественников - ред.) совсем не значит, что мы собираемся "махать шашкой" и вводить куда-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может", — сказал российский президент, отвечая на вопрос американского журналиста.

Также Путин напомнил, что в Крыму дислоцируется Черноморский флот РФ. "Наличие российского флота в Севастополе, в Крыму, является серьезным стабилизирующим, на мой взгляд, фактором и международной, и региональной политики. Международной — в широком смысле, в Черноморском регионе", — сказал президент России.



В то же время, Путин подчеркнул, что России небезразлична судьба соотечественников, и она постоянно поднимает вопросы о положении русскоязычных жителей в ряде стран Евросоюза, в частности, в прибалтийских государствах.



"Там до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как "негражданин", то есть это и не гражданин, и не иностранец, и не апатрид, а неизвестно что такое, лишенный политических прав и свобод. И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем это ненормальным и будем дальше продолжать бороться за равенство прав", — добавил он.

Напомним, на пресс-конференции Путин также объяснил, почему предоставил скидку на газ для Украины, и заверил, что Россия не причастна к решению Киева приостановить евроинтеграцию.

В то же время, президент Виктор Янукович, комментируя политический кризис в Украине, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны иностранных политиков и государств.