Янукович расказал о расследовании разгона Евромайдана

По словам Президента Виктора Януковича, он каждый день следит за ходом расследования дел против активистов Майдана и чиновников, обвиненных в разгоне Евромайдана 30 ноября, но не вмешивается в ход следствия.

Об этом он заявил 19 декабря в интервью украинским телеканалам.

"Сегодня никто не вмешивается в действия следователей, и мы хотим объективности и справедливости. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что власть никоим образом не была заинтересована в этих провокациях и этом конфликте", – сообщил глава государства.

При этом он не стал говорить о возможном наказании для виновных в применении силы против мирных демонстрантов, сказав, что не хочет подменять ни следователей, ни прокуроров.

"Сегодня уже двое таких исполнителей, это руководитель и заместитель УМВД в Киеве (Валерий Коряка и Петр Федчук. – Ред.), отстранены от исполнения обязанностей, идет следствие", – напомнил Президент и подчеркнул, что надеется на объективность правоохранительной и судебной систем Украины.

Как ранее писал "Главред", 14 декабря в ходе брифинга генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что за разгон Евромайдана накажут секретаря СНБО Владимира Сивковича, начальника киевской милиции Валерия Коряку и главу КГГА Александра Попова. Генпрокурор сообщил, что именно они и заместитель Коряка Петр Федчук давали команду бить студентов.