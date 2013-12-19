В рейтинге самых влиятельных украинцев победил народ Украины

В рейтинге самых влиятельных украинцев впервые победителем стал не политик и не бизнесмен, а обычные граждане – народ Украины.

Рейтинг самых влиятельных украинцев был составлен журналом "Фокус".

Свой выбор редакция издания пояснила тем, что тысячи простых людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свой протест приостановке евроинтеграции, либо чтобы поддержать курс действующей власти.

Впервые после вступления на президентский пост Виктор Янукович уступил первое место рейтинга влиятельности – он расположился на второй строчке.

В топ-десятке свои позиции сохранили Юлия Тимошенко (№5) и Дмитрий Фирташ (№9).

Кроме того, в журнале отметили усиление влияния лидеров оппозиции на волне народного недовольства: Арсений Яценюк поднялся на 14-ю позицию, Виталий Кличко – на 16-ю, а Олег Тягнибок – на 30-ю.

10 самых влиятельных людей Украины:

1. Народ Украины, носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине (согласно статье 5 Конституции Украины)

2. Виктор Янукович, Президент Украины

3. Ринат Ахметов, совладелец компании "СКМ"

4. Александр Янукович, президент "МАКО Холдинг", старший сын Президента Украины

5. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

6. Николай Азаров, премьер-министр

7. Сергей Арбузов, первый вице-премьер министр

8. Сергей Лёвочкин, глава Администрации президента

9. Дмитрий Фирташ, владелец холдинга DF, глава Федерации работодателей

10. Виктор Пинчук, основатель компании East One и Фонда Виктора Пинчука