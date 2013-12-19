Янукович о возможных отставках чиновников: не будем рубить сплеча

Президент Виктор Янукович не исключил кадровых изменений в связи с последними событиями в стране, но при этом заметил, что кадры нужно беречь.

Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда мы говорим об урегулировании любых вопросов, и когда мы видим, что к этому кризису привели недостатки работы тех или иных чиновников, и если в этом есть необходимость, конечно, мы должны принимать кадровые решения", - сказал Янукович.

По словам Президента, такие решения должны быть глубоко продуманными и справедливыми и в их основе всегда должна быть законность.

"Я не сторонник рубить сплеча. Кадры мы должны беречь, мы должны к людям относиться бережно. Но если есть в этом необходимость, если кто-то недорабатывает или работает неэффективно, или его работа приносит какой-то негатив обществу, конечно, их нужно менять, в этом нет никаких сомнений. И мы такие выводы сделаем", - подчеркнул Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 декабря на круглом столе "Объединим Украину" Янукович пригрозил увольнением чиновникам, ответственным за неудовлетворительную подготовку Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Также напомним, что по данным СМИ, в ближайшее время будет объявлено об отставках троих министров - экономического развития и торговли Игоря Прасолова, иностранных дел Леонида Кожары и промышленной политики Михаила Короленко — за то, что они вовремя не проинформировали правительство об угрозах, которые несет подписание соглашения об Ассоциации с ЕС.