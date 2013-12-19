Янукович против досрочных выборов: время не пришло

Президент Украины Виктор Янукович считает проведение досрочных президентских выборов нецелесообразным.

Об этом он заявил 19 декабря в интервью украинским телеканалам.

"Не пришло время сейчас", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По мнению главы государства, сейчас есть более важные вопросы в жизнедеятельности страны, требующие решения. По его словам, это, в частности, принятие бюджета на 2014 год.

"Был бы этот бюджет возможен сегодня, если бы мы не подошли к нему в такой оптимальной форме?" - отметил Президент.

Вопрос о проведении досрочных выборов Виктор Янукович назвал излишней политизацией и популизмом.

Как ранее писал "Главред", отвечая на вопрос о возможности своего участия в выборах 2015 года, Янукович отметил, что будет принимать решение на основании оценки своей работы избирателями.

"Если у меня, условно говоря, рейтинг будет такой маленький и не будет перспективы, я не буду мешать стране развиваться и идти вперед", – отметил Глава государства.