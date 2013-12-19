Завтра Рада начнет свою работу с отчета ГПУ о разгоне Евромайдана

В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада начнет свою работу с отчета о расследовании силового разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, передают "Украинские новости".

"Завтра пленарный день начнется с информации генерального прокурора", - сообщил он.

Также Яценюк добавил, что договоренность об отчете Виктора Пшонки была достигнута на совещании всех руководителей фракций и спикера парламента Владимира Рыбака.

Напомним, что оппозиция требовала полного отчета Генпрокурора, с полной информацией о расследовании и привлечении к ответственности всех правоохранителей, виновных в избиении участников мирного митинга.

В свою очередь, лидер УДАРа Виталий Кличко заявил, что оппозиция настаивает на том, чтобы перед депутатами отчитывался глава МВД Виталий Захарченко, который мог бы рассказать все подробности разгона.

Именно Захарченко, уверенна оппозиция, сможет предоставить информацию депутатам о том, кто именно виноват в неоправданном применении силы.

Напомним, ранее Генпрокурор заявил, что пребывание людей на Майдане Независимости в ночь разгона было абсолютно законным.

Отметим, что в ходе своего общения с журналистами Президент Украины Виктор Янукович заверил, что на ход расследования дела о разгоне Евромайдана никто не влиял, и послушать о результатах будет интересно.