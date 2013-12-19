Украине закрыли возможности для развития – президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что будущее Украины будут решать люди, а не скомпрометировавшие себя политики, тянущие страну в прошлое.

Об этом глава государства, председательствующего в ЕС, заявила в интервью УНИАН.

"Нынешняя ситуация в Украине показала, что украинцы будут решать судьбу страны сами и что они уже решили, где они хотят быть, – в Европе. И будущее Украины зависит только от украинцев, а не от политиков, которые ищут, где лучше и где легче и кто больше даст денег, и этим себя компрометируют", – уверена она.

Что же касается последних украинско-российских договоренностей по снижению цены на газ и предоставлению Украине кредита, Грибаускайте считает, что нынешнее руководство Украины возвращает страну назад в прошлое, закрывая путь к модернизации.

"Я думаю, что украинское политическое руководство возвращает Украину назад, закрывая возможности модернизации страны, и практически консервирует украинскую экономику, политику и возможности развития страны".

Как ранее писал "Главред", после Вильнюсского саммита Грибаускайте заявила, что своим решением отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европой руководство Украины выбрало путь в никуда.

Кроме того, литовский лидер рассказала, как она вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пыталась убедить Виктора Януковича подписать это Соглашение.