Путин рассказал, откуда взялась нелюбовь украинцев к России

Негативное отношение украинцев к России возникло из-за недостаточной информированности граждан и спекуляций оппозиции на тему евроинтеграции.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве, сообщает официальный сайт Кремля.

"Всегда можно найти среди 45-миллионного населения людей, которые изначально, по определению, просто относятся плохо. Думаю, что вопрос в значительной степени связан с недостаточной информированностью, в том числе о том, что касается европроцесса на Украине", - подчеркнул он.

Кроме того, Путин раскритиковал украинскую оппозицию и упрекнул ее в спекуляциях на евротематике.

"Почему оппозиция, которая борется с действующей властью, постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах... Я хочу спросить: вы читали эту бумагу? Нет! Ведь никто же ни фига не читает. Читать-то умеете? Смотрите, что там написано: рынки открыть, денег нет, нормы и торговые и технические регламенты ввести европейские. Значит, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Это явно крен туда – становиться сельхозпридатком еврозоны. Но если это выбор кого-то, хорошо, пожалуйста, это их выбор. А у нас что происходит? Ведь мы Украину никуда не тащим", - добавил российский президент.

В то же время он выразил уверенность, что большинство россиян позитивно относятся к Украине.

"Наверное, и у нас есть люди, настроенные националистически, таких тоже немало, которые могут – и вполне бойко – излагать свою точку зрения по отношению к Украине, но подавляющее большинство российских граждан относятся к Украине позитивно. Это стопроцентно, и к бабке ходить не надо", - сказал Путин.

Отдельно кремлевский лидер рассказал, что он думает, когда слышит, что у народа Украины забрали "европейскую мечту".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Путин рассказал, как он поступил бы с Евромайданом, если бы он возник в Москве.