Янукович о Евромайдане, России и кризисе: главные заявления из интервью Президента

19 декабря 2013, 17:05

Президент рассказал о ситуации в стране, ее отношениях с партнерами и протестах.

Виктор Янукович

В четверг, 19 декабря, Президент Виктор Янукович дал интервью журналистам украинских телеканалов. Глава государства рассказал о недавних договоренностях с Россией, евроинтеграции, своем отношении к протесту на Евромайдане и многом другом.

"Главред" предлагает читателям основные, на наш взгляд, тезисы из интервью Януковича.

Об экономическом кризисе в Украине: "Три причины, которые очень влияли на экономический кризис в Украине. По большому счету, это цена на газ, за счет чего мы получили больше 20 млрд долларов убытков. Второе – это кредиты 2008-2009 гг., которые тогда получило правительство (Юлии Тимошенко - ред.) от МВФ, и нам нужно было начинать их возвращать с 2012 года. И третья причина – это значительное понижение товарооборота с нашими стратегическими партнерами, прежде всего – с Россией, и некоторыми странами СНГ".

О договоренностях с Россией: "Мы не хотим строить отношения с партнерами по принципу "я умный - ты дурак", или наоборот. Всегда есть компромиссы, всегда кто-то что-то уступает... России невыгодно снижение поставок газа в Украину. Мы говорим: "Снижайте цены, и начнем увеличивать".

"Я думал о том, как нам пройти этот сложный период, который имеет место не только в Украине, но и в мире. Мы защищаем интересы украинского народа, мы думаем о том, чтобы не снизить социальные стандарты... Этот (российский - ред.) кредит для нас, безусловно, выгоден. Потому что нам никаких условий Россия не выдвинула. Условия все заложены в контракте - они получат 5% годовых, их это удовлетворяет... Безусловно, без политической воли такие решения не принимаются, но тут надо смотреть, в чем наша общая заинтересованность".

Об экономическом кризисе в Украине: "Три причины, которые очень влияли на экономический кризис в Украине. По большому счету это цена на газ, за счет чего мы получили больше 20 млрд долларов убытков. Второе – это кредиты 2008-2009 гг., которые тогда получило правительство (Юлии Тимошенко - ред.) от МВФ, и нам нужно было начинать их возвращать с 2012 года. И третья причина – это значительное понижение товарооборота с нашими стратегическими партнерами, прежде всего – с Россией, и некоторыми странами СНГ".

"Когда я шел на встречу с вами, я сделал полный пакет документов межгосударственной комиссии. Есть аннотации к документам шестой межгосударственной комиссии... вы увидите, что нет противопоставления никакого курсов Украины ни на одну интеграцию (противопоставления Европы и отношений с РФ - ред.)".

О закупке российского газа: "Если будет такая цена, которая будет нас устраивать, на газ, мы заинтересованы потреблять российского газа больше, чем любого другого, который будет дороже. То есть, какой газ будет дешевле, тот мы и будем потреблять".

О модернизации ГТС с участием России: "Предмет переговоров уже есть, и дорога открыта. Мы сейчас рассматриваем эти вопросы (допуска к ГТС Украины - ред.), но мы их рассматриваем с 2003 года. Был период времени, когда вообще были остановлены переговоры, а в последний период времени они перешли в плоскость практической подготовки к рассмотрению этого вопроса".

О Таможенном союзе: "Правительство Украины рассматривает положения (ТС- ред.), и после того, как будут сделаны выводы, будут приниматься прозрачные решения, к каким положениям мы будем присоединяться, к каким не будем, на каких условиях. Это очень непростая работа, потому что переговоры надо вести не с комиссией Таможенного союза, а с каждым государством. Для нас, с точки зрения отношений торгово-экономических с этими странами, чем скорее мы пройдем этот путь, тем лучше".

О приостановке евроинтеграции Украины: "Мы сделали эту паузу для того, чтобы найти ответ, и это для нас очень принципиальный вопрос: на каких условиях мы подписываем соглашение о зоне свободной торговли. И сейчас этот ответ должно дать правительство, которое сегодня сотрудничает с объединениями товаропроизводителей, с экспертами, учеными".

"Когда мы с вами увидим, что нас такие условия устраивают, это финансово выгодно, и мы здесь защищаем наши национальные интересы, безусловно, решение будет принято положительное. Если во время этой работы нам предстоит выполнить какую-то работу, о которой мы говорим, на трехстороннем уровне, у нас есть такие договоренности с ЕС и с Россией, что в трехстороннем формате те вопросы, которые необходимо будет рассмотрен, мы их рассмотрим".

О безвизовом режиме с ЕС: "Мы будем с нашими партнерами договариваться как можно быстрее решить вопрос либерализации визового режима для граждан Украины. Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что сейчас этот вопрос самый актуальный".

О невмешательстве иностранцев в дела Украины: "Мы никуда не ездим на Майданы, не ставим палатки, не выступаем против действующей власти – мы не хотим вмешиваться ни в чьи внутренние вопросы... Очень важно, чтобы не вмешивались другие страны... Я категорически против, чтобы кто-то приезжал к нам в страну и учил нас, как жить".

"Бегать искать хозяев где-то, имеющих интересы в Украине, нам не надо. Нам не надо себя так унижать, нам нужно сначала понять, что нам нужно, а потом думать, как этого достичь в отношениях с нашими партнерами, но помнить, что наши национальные интересы - прежде всего. И в ни одну мировую столицу мы не должны ездить с протянутой рукой или унижаться".

О Евромайдане: "Скажу откровенно: попытки за пределами Конституции захватывать власть – не впервые в государстве, я через это уже прошел. Я категорически против, чтобы политики инициировали революционные процессы... У нас есть Конституция, законы, даты, когда выборы. Дождитесь выборов, и украинский народ скажет свое слово, куда вы спешите?".

Также он отметил, что Евромайдан - это "удар из серии запрещенных".

О расследовании разгона Евромайдана: "Сегодня никто не вмешивается в действия следователей, и мы хотим объективности и справедливости. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что власть никоим образом не была заинтересована в этих провокациях и этом конфликте... Сегодня уже двое таких исполнителей, это руководитель и заместитель УМВД в Киеве отстранены от исполнения обязанностей, идет следствие".

Об участии в президентских выборах-2015: "Если я увижу, что у меня есть перспективы, и что мне дадут возможность люди продолжить эту работу, – только тогда я приму решение. Если у меня, условно говоря, рейтинг будет небольшим, и не будет перспективы, я не буду мешать стране развиваться", – объяснил свою позицию глава государства.

О возврате вкладов Сбербанка СССР: "Я знаю этот бюджет (проект госбюджета-2014), я его вчера смотрел до поздней ночи. Там стоял такой вопрос - возврат сбережений: да или нет. Я взял ручку и вычеркнул этот вопрос. То есть, оставили в бюджете 6 млрд гривен на возвращения сбережений".

О возможных отставках чиновников: "Когда мы говорим об урегулировании любых вопросов, и когда мы видим, что к этому кризису привели недостатки работы тех или иных чиновников, и если в этом есть необходимость, конечно, мы должны принимать кадровые решения... Я не сторонник рубить сплеча. Кадры мы должны беречь, мы должны к людям относиться бережно. Но если есть в этом необходимость, если кто-то недорабатывает или работает неэффективно, или его работа приносит какой-то негатив обществу, конечно, их нужно менять, в этом нет никаких сомнений. И мы такие выводы сделаем".

О внешней политике: "Украина должна найти такую модель наших взаимоотношений с нашими стратегическими партнерами, которая бы устраивала всех".

Об итоговой пресс-конференции: "Итоговая пресс-конференция, скорее всего, будет в январе по результатам 2013 года. И я там во всех подробностях немного раскрою, как мы прожили 2013 год, и буду объяснять нашему обществу, гражданам, как мы прошли этот год".

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